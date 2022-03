Immobilienkonzern Vonovia will nach Rekordjahr und Deutsche-Wohnen-Übernahme wachsen

Der Immobilien-Riese Vonovia sieht sich nach einem Rekordjahr und der Übernahme des kleineren Rivalen Deutsche Wohnen auf Wachstumskurs. „2021 haben wir unsere Ziele erreicht und teilweise sogar übertroffen“, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Freitag: „Auch unsere Guidance 2022 zeigt signifikantes Wachstum.“ Vonovia erwarte im laufenden Jahr „für Umsatz, Ebitda und Group FFO ein Wachstum von mehr als 20 Prozent“. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) - die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer - solle in einer Bandbreite von rund 2,0 bis 2,1 Milliarden Euro liegen. Auch mittelfristig soll er weiter steigen, hieß es in einer Analysten-Präsentation.