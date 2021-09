Immobilienkonzern Zitterpartie um Evergrande-Zahlungen geht in die nächste Runde

Der strauchelnde Immobilienkonzern China Evergrande hat sich mit einem Anteilsverkauf in der Volksrepublik etwas Luft verschafft, lässt Auslandsinvestoren aber weiter bangen. Der Konzern kündigte am Mittwoch an, seine Beteiligung an der Shengjing Bank für 9,99 Milliarden Yuan (rund 1,3 Milliarden Euro) an eine staatliche Vermögensgesellschaft zu veräußern. Mit den Einnahmen sollen Schulden beglichen werden, die Evergrande bei der Bank hat. Zu einer am Mittwoch fällig werdenden Zinszahlung von 47,5 Millionen Dollar auf eine Auslands-Anleihe gab es dagegen vorerst keine Informationen. Vergangene Woche hatte das Unternehmen eine ähnliche Zahlfrist kommentarlos verstreichen lassen.