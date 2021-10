Immobilienkrise: Chinas Immobilienkonzern Modern Land in Zahlungsverzug – Aktien fallen

In China ist ein weiterer Immobilienentwickler in Zahlungsverzug geraten. Der kleinere Rivale des strauchelnden Immobilienriesen China Evergrande, Modern Land, zahlte Zinsen für eine Anleihe nicht und begründete dies mit unterwarteten Liquiditätsengpässen. Bei Investoren kamen die Sorgen vor einer Krise am ganzen chinesischen Immobilienmarkt wieder hoch. Der Branchenindex CSI 300 Real Estate gab 2,6 Prozent nach, der Immobilienindex in Hongkong fünf Prozent.