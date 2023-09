Immobilienkrise „Nächstes Jahr wird’s besser“: Wie sich die Immobilienbranche Mut zuspricht

Gerch-Vorstandschef Mathias Düsterdick bemühte sich am Dienstag um Transparenz, will die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen informieren – und erklären, warum die Branche derzeit so tief im Schlamassel steckt: „Der am Boden liegende Markt für Immobiliengeschäfte und die gestiegenen Zinsen setzen uns zu“, so Düsterdick.