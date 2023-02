Immobilienmakler US-Immobilienriese will den deutschen Markt aufrollen – das sagt Engel & Völkers

Woran liegt das?

Unter anderem am Arbeitsmarkt. In den USA können die Unternehmen auf 1,3 Millionen gut ausgebildete Makler zurückgreifen, die die Real Estate Salesperson Licence besitzen. Diese ist in allen Bundesstaaten vom Anspruch her ähnlich und erleichtert Personalwechsel. In Deutschland hingegen darf sich jeder mit einem Gewerbeschein Immobilienmakler nennen. Wer wirkliche Qualität will, muss selber aus- und weiterbilden, so wie wir das seit vielen Jahren mit der etablierten Engel & Völkers-Akademie tun.