Immobilienmakler „Wir haben zu wenig Wohnungen, nicht zu wenig Regulierung“

Laut dem Gesetzentwurf von Justizministerin Katharina Barley zahlen künftig die Auftraggeber die Maklerprovision, in der Regel also die Verkäufer von Immobilien. Dieses sogenannte Bestellerprinzip gibt es bereits für den Mietmarkt. Ist die Ausweitung auf Kaufimmobilien sinnvoll?

Der Immobilienverband IVD lehnt die Pläne von Barley ab, weil es unserer Meinung nach keinen Bedarf für eine bundeseinheitliche Regelung des Immobilienmarktes gibt. Es gibt bereits ein sehr gutes System, in dem sich Käufer und Verkäufer die Provision teilen. In 75 Prozent der Märkte in Deutschland wird diese Praxis ohnehin schon gelebt. Die hälftige Teilung der Provision wird als fair und transparent empfunden. Zudem wird dieses System den unterschiedlichen Entwicklungen der Immobilienpreise in den verschiedenen Regionen gerecht. Deshalb glauben wir, dass diese Aufteilung der Kosten eine sinnvolle Lösung für ganz Deutschland ist.