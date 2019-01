Bei den Kaufpreisen für Einfamilienhäuser verzeichnete Rüsselsheim die größte Steigerungsrate mit einem Plus von 14,7 Prozent. In der Stadt am Main kletterten die Quadratmeterpreise von 2510 auf 2880 Euro. Auch in diesem Segment waren die Preissteigerungen in Städten wie Hanau, Peine, Herford, Dormagen, Flensburg, Bad Oeynhausen, Worms, Kempten (Allgäu) und Potsdam mit einem Plus von mehr als zehn Prozent besonders hoch.