Immobilienmarkt: Der Kampf um Mieter für Frankfurts Bürotürme beginnt

Laut einer Erhebung der Deutschen Pfandbriefbank hatten Banken und Finanzdienstleister im ersten Halbjahr nur wenige Büroflächen in Frankfurt angemietet, wohl auch wegen des Lockdowns. So beliefen sich die Anmietungen in der Stadt im zweiten Quartal gerade einmal auf 47.000 Quadratmeter, das entspricht einem Rückgang des Marktes um 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der Folge sei der Leerstand gestiegen.