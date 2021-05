Immobilienmarkt Der soziale Sprengstoff der hohen Mieten

Bestandswohnungen wurden 2020 in München im Schnitt für 18,00 Euro Miete je Quadratmeter angeboten, in Frankfurt für 13,60 Euro und in Hamburg für 11,80 Euro, wie der Immobilienatlas 2021 der WirtschaftsWoche zeigt. 1100 Euro reichen in München also für gut 60 Quadratmeter Wohnfläche, in Frankfurt für knapp 81 und Hamburg immerhin für 93 Quadratmeter.