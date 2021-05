Immobilienmarkt: Eigenheimabsatz in USA fällt erneut – Wenig Angebot sorgt für Rekordpreise

Der Eigenheimabsatz in den USA ist den dritten Monat in Folge gefallen und ein mangelndes Angebot treibt die Preise auf Rekordhöhen. Die Verkäufe bestehender Häuser sanken im April zum Vormonat um 2,7 Prozent auf eine bereinigte Jahresrate von 5,85 Millionen, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 6,09 Millionen gerechnet, nach 6,01 Millionen im März.