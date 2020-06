Immobilienmarkt GDV-Chefvolkswirt rechnet mit leichten Preisrückgängen bei Immobilien

Der Chefvolkswirt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Klaus Wiener, rechnet in der Coronakrise mit allenfalls leichten Preisrückgängen im Immobiliensektor. „Natürlich werden auch in dieser Krise die Immobilienpreise etwas leiden“, sagte er auf dem Branchentag des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) am Mittwoch in Berlin. „Aber nicht so stark wie wir das bei der vorigen Wirtschaftskrise in Europa beobachtet haben.“