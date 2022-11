Immobilienmarkt Immobilienboom am Ende: „Der Markt hat eine Vollbremsung gemacht“

Noch deutlich stabiler sind die Preise bei neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäuser. Europace gibt für den Oktober einen leichten Rückgang um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an. Bei bereits bestehenden Häusern verstärkt sich dagegen der Abwärtstrend. Im Oktober zeigt der Europace-Index ein Minus von 1,6 Prozent an. Stefan Münter, Vorstand von Europace, erklärt den Preisrückgang vor allem mit den steigenden Zinsen für Baufinanzierungen.



Selbst in begehrten Immobilienmärkten im Westen Deutschlands wie beispielsweise Düsseldorf und Köln zeigen sich erste Bremsspuren. Laut dem Kreditvermittler Dr. Klein stagnierten beispielsweise in Köln im dritten Quartal die Immobilienpreise. Im Vergleich zum zweiten Quartal stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um lediglich 0,7 Prozent.