Immobilienmarkt In diesen sieben Städten ist Kaufen günstiger als Mieten

In rund der Hälfte der Städte unterscheidet sich die Wohnfläche zwischen Miet- und Eigentumswohnung nur geringfügig. In Mönchengladbach und Dortmund hingegen bekommen Käufer deutlich mehr Wohnraum für ihr Geld als Mieter. In Gladbach erhalten Käufer 120 Quadratmeter während Mieter für das gleiche monatliche Aufkommen nur knapp 99 Quadratmeter entscheiden. Elf Quadratmeter Unterschied sind es in Dortmund. Und auch in Bielefeld, Frankfurt am Main, Kiel, Stuttgart und Wuppertal finden Eigentümer größere Wohnungen als Mieter.