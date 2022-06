Immobilienmarkt „Inflation ist kein Grund für eine Mieterhöhung“

WirtschaftsWoche: Herr Halmer, die hohe Inflation belastet die Verbraucher. Nun kündigen auch Wohnungskonzerne an, dass die Teuerung Mieterhöhungen zur Folge haben könnte. Von LEG-Chef Lars von Lackum hieß es jüngst, Mietsteigerungen seien dann quasi normal, weil im Zuge der Inflation die Gehälter stiegen. Müssen Mieter also bald tiefer in die Tasche greifen?

Daniel Halmer: Klar können Wohnungskonzerne die Miete erhöhen – aber nur in dem Rahmen, wie es der Mietspiegel erlaubt. Die Inflation ist kein Grund für eine Mieterhöhung.