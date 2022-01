Immobilienmarkt: Investmentmarkt für Büroimmobilien wächst – Rekord aber in weiter Ferne

„Auch wenn der Bürotransaktionsmarkt noch nicht an das Rekordergebnis von 2019 anschließen konnte, legte er 2021 wieder seine gewohnte Dynamik an den Tag“, sagte Fabian Klein, Investment-Chef bei CBRE in Deutschland. „Die zu Anfang der Pandemie diskutierten Fragen über die Zukunft des Büros sind in den Augen der meisten Investoren geklärt: die Büronutzung wird sich verändern, der Flächenbedarf aber nicht zurückgehen.“