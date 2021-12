Immobilienmarkt: Investoren sortieren für Umweltstandards hoffnungslose Immobilien aus

Schärfere Umweltauflagen für Immobilien veranlassen Investoren laut der Beratungsfirma Colliers zu radikalen Entscheidungen. „Nachhaltigkeit führt zu einer größeren Kluft zwischen neueren, hochwertigen Immobilien in erstklassigen Lagen und älteren Bestandsobjekten in städtischen Teilmärkten“, erklärte Colliers am Freitag auf Basis einer Umfrage unter mehr als 300 internationalen Investoren.