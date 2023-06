Immobilienmarkt Karten zeigen: In diesen 24 Städten sind Immobilien am begehrtesten

In Mühlheim an der Ruhr und Karlsruhe ist das Kaufinteresse jeweils 80 Prozent höher als in den Vergleichsmetropolen, in Stuttgart fragen 60 Prozent mehr Interessenten an als in Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. Auch Köln, Mannheim, Essen, Freiburg im Breisgau, Leverkusen, Duisburg und Herne sind mit 40 Prozent deutlich beliebter als die drei Vergleichsstädte.