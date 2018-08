Immobilienmarkt: Londoner Hauspreise könnten wegen Brexit sinken

London,Der nahende Brexit setzt einer Umfrage zufolge dem lange boomenden Immobilienmarkt in London zu. Die Häuserpreise dürften in diesem und im nächsten Jahr sinken und könnten sogar einbrechen, wenn es zu einem britischen EU-Austritt ohne Anschlussvereinbarung kommt, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Quartalserhebung hervorgeht. Die rund 30 befragten Branchenexperten erwarten demnach 2018 einen Rückgang von 1,6 und 2019 von 0,1 Prozent.