Immobilienmarkt Luxusgut Eigenheim: Können nur noch Millionäre kaufen?

Für Familien, die über einen Hauskauf in einer ländlichen Region nachdenken, stellen sich viele Fragen. Unter anderem ist zu klären: Wollen wir hier auf dem Land wohnen? Finden wir die Infrastruktur, die wir benötigen? Sind wir bereit, mehr als 50 Kilometer weit zum Arbeitsplatz zu pendeln? Wer alle Fragen mit ja beantworten kann, hat eine Ausweichmöglichkeit. Für alle anderen bleibt dann oft nur, zur Miete zu wohnen. Insofern ist die Wahl des Standorts der zu kaufenden Immobilie mehr als nur eine Frage des Preises.

Für mehr Mieter in den Ballungsräumen spricht, dass sich die Einstellung vor allem jüngerer Kaufinteressenten geändert hat. Sie wollen, anders als ihre Eltern, für einen Immobilienkauf ihren Lebensstandard nicht so stark nach unten fahren. Dies gaben in der Interhyp-Umfrage immerhin 46 Prozent der Befragten an. Der Urlaub oder der Restaurantbesuch muss noch drin sein. Das heißt: Junge Familien sind nicht bereit, um jeden Preis eine Immobilie zu kaufen.