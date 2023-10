Immobilienmarkt Neue Untersuchung: Schlechte Aussichten für Häuser mit schlechter Energiebilanz

Vor zwei Jahren - also vor Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Beschleunigung der Energiepreisinflation - lag der Preisunterschied zwischen bester und schlechtester Energieeffizienz bei 11,6 Prozent. JLL-Marktforschungschef Sören Gröbel sieht die Ursachen der Entwicklung sowohl in steigenden Kosten für Sanierungen und Kredite als auch in verschärften Energievorschriften und der Unsicherheit über künftige Bundesgesetze.