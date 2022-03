Immobilienmarkt So viele Baugenehmigungen für Wohnungen wie seit 1999 nicht mehr

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist 2021 so hoch ausgefallen wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die Behörden gaben grünes Licht für den Bau von 380.914 Wohnungen – ein Plus von 3,3 Prozent oder 12.325 im Vergleich zu 2020. „Mehr genehmigte Wohnungen in einem Jahr hatte es zuletzt 1999 mit 437.084 gegeben“, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit.