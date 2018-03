Immobilienmarkt: Vonovia kann Konkurrenten Buwog übernehmen

Für den Erfolg der Übernahmeofferte war eine Annahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie nötig. Durch den Zukauf kommt Vonovia in den Besitz weiterer knapp 50.000 Wohnungen in Deutschland und Österreich, vor allem in den beiden Hauptstädten Wien und Berlin. Die Genehmigungen der Behörden liegen bereits vor. Das Buwog-Management hatte den Deal von Anfang an befürwortet.