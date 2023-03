In den vergangenen fünf Jahren hat der Anteil von eingerichteten Wohnungen an allen Angeboten von acht auf 13 Prozent zugenommen. „Der rasante Anstieg möblierter Wohnungen ist zum Teil auf die Regulierungen am Mietmarkt zurückzuführen“, sagte ImmoScout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford.