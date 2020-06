Immobilienmarkt Wohnungen in Deutschland verteuerten sich zu Jahresbeginn kräftig

ARCHIV - Neu errichtete Mehrfamilienhäuser mit einem kleinen Privatpark sind am 06.09.2017 im Europaviertel nahe des Messegeländes in Frankfurt am Main (Hessen) zu sehen. (zu dpa «Verbandstag des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft» vom 09.09.2017) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: dpa