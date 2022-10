Immobilienmesse Expo Real „Fast wie der Lehman-Schock“: So heftig ist Umbruch am Immobilienmarkt

„Nach 14 Boomjahren erlebt der Immobilienmarkt nun eine schwierige Phase, in der sich die Spreu vom Weizen trennen wird“, sagt Dunja Nigrin, die den Bereich Project & Development des Immobilieninvestment-Dienstleisters JLL leitet. „Schlechter könnte die Stimmung gerade kaum sein“, ergänzt ein Investor. „Der Umbruch ist fast so schlimm wie der Lehman-Schock.“ Eine harte Aussage: Der Fall der Investmentbank im Jahr 2008 brachte das globale Finanzsystem ins Wanken, angestoßen vom Platzen der Preisblase am aufgeblähten US-Häusermarkt.



