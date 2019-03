Immobilienpreise Das sind Deutschlands heimliche Boom-Städte

Dass der Immobilienboom immer mehr Städte und Regionen jenseits der Metropolen erfasst, bestätigt auch der Wohnatlas der Postbank. Demnach sind im vorigen Jahr in 90 Prozent aller Landkreise und kreisfreien Städte die Preise für Immobilien gestiegen. Jehle ist sich sicher: „Der wachsende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist nur in kleinen und mittelgroßen Orten sowie auf dem Land zu decken – und zwar am besten dort, wo es aufgrund der Abwanderung in die Städte bereits Leerstände gibt.“ Eine Sanierung und optische Aufwertung sei nämlich für den Staat, Investoren und am Ende auch für den Mieter deutlich günstiger als der Neubau von Wohnungen.