Immobilienpreise Das Problem der europäischen Banken mit Gewerbeimmobilien

Die pbb ist einer der größten deutschen Immobilienfinanzierer und hat in den USA rund 15 Prozent ihres Kreditvolumens vergeben. Das könnte die Risikokosten in den nächsten zwei Jahren stärker steigen lassen als bisher gedacht. Am vergangenen Donnerstag verdoppelte die pbb ihre Risikovorsorge und verschreckte damit die Anleger. Es folgte ein Kursrutsch an der Börse und Leerverkäufer traten auf den Plan. Die Bank reagierte darauf mit zwei separaten Ankündigungen, um die Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Am Mittwoch stufte die Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit der pbb wegen ihrer Aktivitäten in den USA herunter und sprach von einem negativen Ausblick.