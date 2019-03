Immobilienpreise Das sind Deutschlands heimliche Boom-Städte

Der Wohnraum in Kommunen wie Esslingen, Sindelfingen, Göttingen, Villingen-Schwenningen, Garbsen, Aalen, Delmenhorst oder Schwäbisch-Gmünd hat sich seit 2015 immerhin um mehr als 30 Prozent verteuert. Im Durchschnitt sind die Kaufpreise in den 150 Städten der Analyse nach um 25 Prozent in drei Jahren gestiegen. Selbst Schlusslicht Dessau-Roßlau kommt auf einen um mehr als sieben Prozent gestiegenen Quadratmeterpreis. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass in allen deutschen Mittel- und Großstädten die Immobilienwerte kräftig gestiegen sind, in vielen sogar stärker als in den begehrten Metropolstädten.