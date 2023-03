Immobilienpreise in Berlin im Überblick Was Käufer und Mieter für Immobilien in der Hauptstadt zahlen

Wie hat sich also das Preisgefüge in Berlin in dieser Zeit verändert? Wir fangen im vierten Quartal 2017 an: Für den Erwerb einer Neubauwohnung musste man damals 3.678 Euro je Quadratmeter zur Seite legen. 2022 waren es 6.042 Euro. Der einzelne Quadratmeter hat sich im Fünf-Jahres-Zeitraum um mehr als als 2.300 Euro verteuert. In Prozent beträgt die Steigerung 64,3 Prozent. Solch hohe Preise kann weiterhin nur ein kleiner Käuferkreis stemmen.