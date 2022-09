Immobilienpreise in Deutschland 2022 Entwicklung und Prognosen von Mieten und Kaufpreisen im Überblick

Ob es in Deutschland tatsächlich eine Knappheit an Wohnraum gibt, ist aktuell eher eine Frage der Betrachtung. Ein Mangel an Wohnraum lässt sich vor allem in Großstädten und Ballungsgebieten feststellen. Immer mehr Leute in Deutschland zieht es in die Städte. Vor allem Großstädte haben Probleme dem steigenden Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. Zudem ist die Bezahlbarkeit dort ein Thema. Weniger einkommensstarke Bevölkerungsgruppen haben im Kampf um die wenigen begehrten Quadratmeter in deutschen Großstädten zunehmend das Nachsehen. Auch für Zuwanderer und Geflüchtete fehlte es in den vergangenen Jahren an passendem Wohnraum. Hier steigt der Mietspiegel seit Jahren kontinuierlich an, Vermieter sehen ein profitables Geschäft.