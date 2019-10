Immobilienpreise In nur einer Top-Stadt lohnt sich Pendeln nicht

Das erste Ergebnis ist eindeutig: Wer mit Bus und Bahn pendelt, kommt durch einen Umzug ins Umland fast immer günstiger weg. Es lohnt sich also. „Lohnen“ definieren die HWWI-Experten dabei so, dass der Preisvorteil des Pendelns mindestens 40 Jahre lang größer ist als beim Bewohnen einer vergleichbaren Wohnung in der Stadt.



Wer etwa mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Langen nach Frankfurt pendelt, fährt rein rechnerisch knapp 62 Jahre lang günstiger, als wenn er in der Stadt wohnte. Von Neuss nach Düsseldorf wären es demnach 53 Jahre und von Dachau nach München 52 Jahre. Selbst von Seevetal nach Hamburg braucht sich der Vorteil erst nach 40 Jahren auf.



Doch es gibt eine Ausnahme: Aus dem Stuttgarter Umland lohnt sich das Pendeln in dieser Berechnung nie, weder per Bus und Bahn noch per Auto.