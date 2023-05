Immobilienpreise Mehr als 600 Mitbewerber auf eine Wohnung

Mit steigender Nachfrage klettern für das geringe Angebot die Preise in Rekordhöhe, wie eine Auswertung von Immoscout 24 aus dem März zeigt. In Berlin müssen Mieter tief in die Tasche greifen. Bei Bestandsbauten wurde im vierten Quartal 2022 11,45 Euro Kaltmiete verlangt – rund ein Drittel beträgt der Anstieg in fünf Jahren. Die Miete für Neubauten liegt in der Hauptstadt inzwischen sogar bei 15,95 Euro. Eine Steigerung um fast fünfzig Prozent (48,2 Prozent). Selbst gegenüber anderen beliebten Großstädten wie Hamburg oder Köln ist das ein sehr hoher Schnitt. Im Bundesdurchschnitt zahlten Mieter 10,88 Euro je Quadratmeter.



Nur in München war es im vierten Quartal 2022 noch einmal deutlich teurer: 21,37 Euro Kaltmiete für Neubauten wurden abgefragt. In der Stadt planen die Bewerberinnen und Bewerber bei der Suche deswegen auch direkt mehr Geld ein. Laut Immoscout-Analyse werden am häufigsten Wohnungen mit durchschnittlich zwei Zimmern und 54 Quadratmetern für 926 Euro kalt gesucht.