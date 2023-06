Immobilienpreise Preiseinbruch: Kommt jetzt die Immobilien-Krise?

„Eine plötzliche Besserung ist nicht in Sicht“, sagt Immobilienmarktexperte Braun. Die Kreditzinsen würden nicht mehr auf die niedrigen Werte der Boomjahre zurückfallen. Und durch das knappe Angebot an Wohnraum werden die Immobilienpreise in den kommenden Jahren wieder steigen. Doch es gibt noch einige Stellschrauben, an denen die Menschen drehen können, um sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Immobilienkäuferinnen und -käufer können beispielsweise Geld sparen, indem sie selbst zum Tapetenkleister und Pinsel greifen. Zudem sind große Einsparungen beim Kaufpreis möglich, wenn die Käuferinnen und Käufer das Pendeln nicht scheuen. Auf dem Land sind die Häuser oft nochmal günstiger als in der Stadt.



Mit Material von dpa



