Immobiliensanierung Die Hausdämmung ist nur ein Sündenbock

Was das konkret heißt: Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist wichtig und wünschenswert. Aber sie sind nicht unendlich verfügbar und werden unsere Herausforderungen nicht allein lösen können. Gerade in den Jahreszeiten, wenn die Sonne nicht scheint und wir am meisten heizen müssen. Ob unsere Stromverteilnetze jemals so üppig ausgebaut werden, steht darüber hinaus in den Sternen. Und dass die kommunale Wärmeversorgung tief in den ländlichen Räumen ankommen wird, ist unrealistisch, denn eine Erschließung ist aufgrund der dünnen Besiedlung finanziell unverhältnismäßig.