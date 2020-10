Immobilienstandort Frankfurt „Wer soll hier überhaupt noch einziehen?“

In keiner anderen steht deshalb nun mehr auf dem Spiel. Werden all die neuen Hotels und Läden überhaupt ausreichend Gäste und Kunden begrüßen können, werden in den Büros auch nur annähernd so viele Schreibtische besetzt sein, wie erwartet? Etliche Einwohner fragen sich, welche Unternehmen in all die Neubauten überhaupt einziehen sollen. Zweifel sind tatsächlich angebracht – zumal der hier so wichtigen Finanzindustrie statt des erhofften Zuzugs Tausender Brexit-Banker nun massenhafte Jobverluste drohen.



34 neue Hochhäuser



Derzeit werden in und um Frankfurt nach einer Übersicht auf der Webseite Skylineatlas nicht weniger als 34 Hochhäuser neu errichtet oder umgebaut. Im Europaviertel neben der Messe wächst ein ganz neues Hochhausensemble in den Himmel. Zu diesem gehört auch das „One“. Wo gerade noch silbern verpackte Rohre aus der Decke ragen und sich auf rohem Beton die Baumaterialien stapeln, da soll in etwas mehr als einem Jahr der Co-Working Bereich entstehen, für das neue, flexible Arbeiten von morgen.