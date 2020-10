Immobilienstudie „Trotz Coronapandemie ist die Nachfrage ungebrochen hoch“

Noch allerdings zeigen die Daten keinen langfristigen Trend. Im September lagen die Suchanfragen nach entsprechenden Häusern und Eigentumswohnungen nur noch ganz leicht über dem Niveau des Vorjahres. So schnell wie sie an Attraktivität gewonnen haben, so schnell war der Hype offenbar wieder vorbei, als Läden und Restaurants wieder offen waren und Angestellte wieder in ihre Büros fuhren. Kommt es in den nächsten Monaten zu einem erneuten Lockdown, dürfte sich das Bild wohl genauso schnell wieder ändern.