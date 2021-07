Immobilienunternehmen: Finanzinvestor Brookfield prüft wohl Übernahme von Alstria – Aktie zieht an

Brookfield lehnte einen Kommentar ab. Alstria Office erkläre am Abend per Pflichtmitteilung, man nehme die Marktspekulationen zur Kenntnis. „Alstria wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Brookfield ein mögliches Übernahmeangebot prüfen könnte, befindet sich aber derzeit nicht in Verhandlungen mit Brookfield über ein mögliches Übernahmeangebot“, teilte das Unternehmen mit.