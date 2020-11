Immobilienunternehmen: Umwälzungen bei Corestate verschrecken Aktionäre

Die Aktien des SDax-Unternehmens brachen am Montag um mehr als sieben Prozent auf 17,12 Euro ein. Damit liegen sie aber immer noch rund 40 Prozent über dem Niveau von Ende Oktober. Die in Luxemburg ansässige Corestate Capital Holding ist ein Investmentmanager und Co-Investor, der nach eigenen Angaben ein Immobilienvermögen in Höhe von etwa 28 Milliarden Euro verwaltet.