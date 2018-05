Vonovia will Victoria Park in Schweden übernehmen

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia setzt seine Einkaufstour im Ausland fort. Nach zwei Übernahmen in Österreich und einer strategischen Partnerschaft in Frankreich greift der Konzern nun nach dem schwedischen Immobilienunternehmen Victoria Park. Für die Firma, die rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö besitzt, bietet Vonovia umgerechnet 900 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Bochum am Donnerstag mitteilte. Mit seiner Offerte von 38 Schwedischen Kronen je A-Aktie und 316 Kronen je Vorzugsaktie (B-Aktie) von Victoria Park übertrumpft der Konzern die am 1. April vorgelegte Offerte des US-Investors Starwood Capital.