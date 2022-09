Immobilienvermittlung: Sind digitale Immobilienmakler gescheitert?

Viele haben es schlichtweg verschlafen, in einem gesunden und sinnvollen Maß zu digitalisieren. Während Hybridmakler verstanden haben, dass es beides braucht – Mensch und Maschine – und dass sich der Faktor Mensch nicht einfach wegdigitalisieren lässt, wie in anderen Branchen. Aus meiner Sicht kommt es darauf an, die perfekte Symbiose aus On- und Offlinewelt zu bieten. Dann haben Makler eine gute Zukunft, trotz Krise.



