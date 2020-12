Immobilienverwalter: Neuer Corestate-Aufsichtsrat holt Banker als Vorstandschef

Munsberg hatte Reuters gesagt, der neue Ankeraktionär habe viel Erfahrung in den Bereichen, in denen Corestate tätig sei, und große Finanzierungskraft. Vestigo investiert vor allem in Erneuerbare Energien, Immobilien, Infrastruktur und Gastgewerbe. Über Brookline Real Estate hält Vestigo auch 83,1 Prozent am börsennotierten Wohnungsunternehmen Accentro, das sich auf Privatisierungen spezialisiert hat. Corestate investiert in Immobilien etwa im Wohn-, Büro- und Einzelhandelsbereich, bietet aber auch Dienstleistungen wie Projektentwicklung und -finanzierung sowie Fondsverwaltung an.