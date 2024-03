Immoscout-Studie Welche Immobilienklasse am stärksten an Wert verliert

Die Angebotspreise für sanierte Immobilien der höchsten Energieeffizienzklassen A und B legten im vierten Quartal 2023 um 2,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf durchschnittlich 4958 Euro pro Quadratmeter zu, wie das Portal Immoscout24 in einer Auswertung herausgefunden hat. In diesem Zeitraum sanken dagegen die Preise für Immobilien in den Klassen C und D um durchschnittlich 335 Euro, in den Klassen E bis H um 292 Euro. Das bedeutet für Immobilien der Energieeffizienzklassen C und schlechter einen durchschnittlichen Preisrückgang von rund 7 Prozent.