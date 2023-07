Immoscout-Wohnbarometer Der Absturz am Immobilienmarkt war nur von kurzer Dauer

Solche Preisrückgänge gibt es im Neubau nicht. Doch auch hier sind die Kaufpreise von Wohnungen zum Vorjahresquartal gesunken; am stärksten in Frankfurt, mit minus 4,5 Prozent. Das ist vor allem angesichts der stark gestiegenen Baukosten bemerkenswert.



Einen extremen Preissturz zum Vorjahresquartal misst Immoscout24 am Häusermarkt in Düsseldorf. Bestandshäuser sollen demnach hier jetzt 15 Prozent günstiger zu haben sein, im Neubau liegt das gemessene Minus in der Landeshauptstadt noch bei 10,7 Prozent. Einen zweistelligen Preisrückgang zum Vorjahr gibt es unter den Top-7-Städten ansonsten nur noch in Köln, dort aber nur im Bestand (minus 10,4 Prozent). Doch auf Quartalssicht hat sich die Lage am Häusermarkt auch in diesen beiden Städten schon wieder beruhigt: Zwischen dem ersten und zweiten Quartal dieses Jahres sind die Hauspreise sowohl in Düsseldorf als auch in Köln leicht gestiegen.