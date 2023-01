ImmoScout-Wohnbarometer Immobilienpreise sinken um bis zu zehn Prozent: Die Käufer kehren zurück

In allen Metropole sind die Preise gefallen, zeigen die ImmoScout-Daten. Besonders hart fiel die Korrektur in Frankfurt und Düsseldorf aus. In diesen Städten verbilligten sich Häuser um über zehn Prozent. Selbst in München, das oft als Beispiel für die Preisexzesse am deutschen Immobilienmarkt herhalten muss, sanken die Preise um fast vier Prozent. Allerdings: Der Rückgang wird nur im Vergleich zwischen drittem und viertem Quartal 2022 sichtbar. Im Vergleich zum vierten Quartal 2021 lagen die Preise zum vergangenen Jahresende immer noch deutlich höher.