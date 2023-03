Inflation: Wo das Mietausfallrisiko am höchsten ist

Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin fallen mittlerweile mehr als ein Viertel aller Haushalte in die Kategorie „einkommensschwach“, angesetzt wurden als Grenze maximal 1500 Euro an Einkommen im Monat. Ein großer Teil davon ballt sich in den östlichen Bundesländern. Ein Problem, schlussfolgern die Autoren der Studie, da der Anteil geringverdienender Haushalte pro Landkreis maßgeblich für das Mietausfallrisiko ist.