Inflation, Zinsen, Nebenkosten Die fünf größten Hürden beim Immobilienkauf

Der Traum vom Eigenheim scheint in Deutschland besonders schwer zu erreichen. Nur 50,4 Prozent der Menschen hierzulande lebten 2020 in einer Immobilie die ihnen gehört, zeigen Daten von Eurostat. Etwa jeder zweite Deutsche mietet also seinen Wohnraum. Zum Vergleich: In Norwegen, Polen und Serbien leben weniger als 20 Prozent der Bevölkerung zur Miete. Die deutsche Wohneigentumsquote ist in der Europäischen Union die niedrigste, europaweit ist sie nur in der Schweiz niedriger.