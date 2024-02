Insolvenzverfahren: Gläubiger fordern 6,3 Milliarden Euro von Signa-Gesellschaft

Gläubiger der zur insolventen Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko gehörenden Signa Prime haben dem Sanierungsverwalter zufolge Forderungen in einer Höhe von rund 6,3 Milliarden Euro angemeldet. Die Forderungen seien von bis dato 219 Gläubigern erhoben worden, teilte Sanierungsverwalter Norbert Abel am Montag in Wien mit. In Summe seien rund 2,6 Milliarden Euro an Passiva anerkannt.