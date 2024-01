Insolvenzverfahren: Sparkasse Esslingen schreibt Kredit an Signa Sports komplett ab

Signa Sports United hatte im Oktober Insolvenz angemeldet, weil Benkos Signa Holding eine bereits zugesagte Finanzspritze in Höhe von 150 Millionen Euro zurückgezogen hatte. Die ebenfalls insolvente Signa-Sports-United-Tochter Internetstores hatte zeitweise ihren Sitz in Esslingen. Wittmacher zufolge gab es zu diesem Unternehmen eine historische Geschäftsbeziehung, wodurch sich die Beteiligung an der Kreditlinie für Signa Sports United erkläre.