Interhyp-CEO Utecht „Die Deutschen sind deutlich konservativer als Hauskäufer in anderen Ländern“

Die Sehnsucht der Deutschen nach einem Eigenheim ist groß, der finanzielle Spielraum mancher aber eher klein. Drohen sich Hauskäufer in spe nicht finanziell zu übernehmen?

Das Problem sehe ich nicht. Der Eigenkapitaleinsatz bleibt insgesamt auf einem hohen Niveau. Der durchschnittliche Kreditnehmer bringt lehrbuchmäßig 20 Prozent an Eigenleistung mit. Damit sind die Deutschen deutlich konservativer als Hauskäufer in anderen Ländern. Und nicht nur das: Das Geld, das sie durch die immer noch niedrigen Zinsen sparen, investieren sie in die Tilgung. Im Durchschnitt tilgen deutsche Hauskäufer über drei Prozent, also sehr sicherheitsorientiert.