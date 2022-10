Interhyp-Chef Jörg Utecht „Ich würde eher nicht zu einer Vollfinanzierung raten“

Damit sich Darlehensnehmer einen Kredit noch leisten können, bieten immer mehr Banken Tilgungsquoten auf dem Niveau von bloß einem Prozent an. Bauen Bankkunden aber so ihre Schuld nicht zu langsam ab?

Es gehört in die Beratungspraxis, verschiedene Ansätze zu besprechen. Mit Sondertilgungen können Käuferinnen und Käufer ihre Restschuld zusätzlich senken. Wichtig zu wissen: Wenn ich einen besseren Zinssatz haben möchte, ist eine Ein-Prozent-Tilgung sicherlich nicht zuträglich. Da gehen die finanzierenden Institute ganz unterschiedlich mit um. Und sie winken niedrige Tilgungssätze auch nicht einfach so durch, sondern schauen sich das Gesamtgefüge an. Die Banken sind bei der Kreditvergabe strenger geworden. Gerade bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten muss die gesamte Haushaltsrechnung passen, und das kalkulieren die Banken eben mit ein.